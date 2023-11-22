اللواء سمير فرج: حماس المستفيد الأكبر من الهدنة.. ونتنياهو خسر كل شيء

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن إسرائيل هي الخاسر من حربها في قطاع غزة، ولم تحقق أي شيء من أهدافها العسكرية، إذ أنها فشلت في القضاء على حماس، أو حتى في اغتيال أيا من قادة حماس، في حين أن حماس نجحت في استهداف العديد من الجنود.

سمير فرج يتحدث عن الهدنة

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج"صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه في ملف الرهائن ايضا فشلوا في تحريرهم لذلك لجأوا إلى المفاوضات، ولم يتمكنوا الاستيلاء على أرض داخل غزة، وكل ما يتم هو كر وفر من خلال التوغل فقط.

وتابع اللواء سمير فرج، أن نتنياهو خسر شعبيته بشكل قوي في الداخل الإسرائيلي وكذلك في الخارج، موضحا أن حماس لديها 250 أسير من الإسرائيليين، وحماس هي الفائز الوحيد من الهدنة، وفرصة لالتقاط الأنفاس بالنسبة لها، مع العمل على نقل الذخائر والصواريخ وما إلى ذلك.

واستكمل، أن الهدنة تؤكد أن الحرب لن تقدم أي شيء، وأن المفاوضات هي التي ستكون حل في النهاية، موضحا أن أمريكا اليوم حققت جزءا من النجاح في الهدنة، إذ أن جو بايدن خسر شعبية كبيرة خلال الفترة الماضية بين الشباب الأمريكي، وكانت هناك انتقادات حول الدعم الكبير لإسرائيل في حربها في غزة.