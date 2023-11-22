نائب بالشيوخ: الجهود المصرية هزمت غرور دولة الاحتلال في صفقة تبادل الأسرى

قال النائب محمد توفيق الجمل، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بذل جهودا غير عادية للوصول لهدنة وقف العدوان الاسرائيلي، وهو تكلل بالنجاح.

وأكد “الجمل”، في تصريحات صحفية اليوم، أن نجاح الاتفاقية يعكس نجاح القيادة السياسية المصرية فى التوصل مع إسرائيل لإبرام هذه الهدنة الإنسانية وصفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل من أجل حقن دماء الفلسطينيين العزل فى قطاع غزة ، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تستجيب إسرائيل لهذا الاتفاق سريعا.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، الموقف المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحًا للجميع بالتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

ولفت إلي أن «الدولة المصرية هزمت غرور إسرائيل بهذه الاتفاقية، لأن الكيان الصهيوني كان يرفض تبادل الأسرى بشكل نهائي».

وأكد أن الرئيس نجح في تغيير وجهة النظر الغربية تجاه دعوات التهجير والذي تمثل جريمة متكاملة الأركان في حق الشعب الفلسطيني وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان وقواعدها المقرة عالميا.

وأشار إلي أن تبادل 50 من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال المحتجزات في السجون الإسرائيلية، كان هدف الفصائل الفلسطينية منذ اللحظة الأولى وهو ما نجحت الضغوط والجهود المصرية في تحقيقه .