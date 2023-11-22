عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ: الجهود المصرية هزمت غرور دولة الاحتلال في صفقة تبادل الأسرى

مصر وفلسطين
مصر وفلسطين

قال النائب محمد توفيق الجمل، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بذل جهودا غير عادية للوصول لهدنة وقف العدوان الاسرائيلي، وهو تكلل بالنجاح.

وأكد “الجمل”، في تصريحات صحفية اليوم، أن نجاح الاتفاقية يعكس نجاح القيادة السياسية المصرية فى التوصل مع إسرائيل لإبرام هذه الهدنة الإنسانية وصفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل من أجل حقن دماء الفلسطينيين العزل فى قطاع غزة ، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تستجيب إسرائيل لهذا الاتفاق سريعا.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، الموقف المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحًا للجميع بالتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار. 

ولفت إلي أن «الدولة المصرية هزمت غرور إسرائيل بهذه الاتفاقية، لأن الكيان الصهيوني كان يرفض تبادل الأسرى بشكل نهائي».

وأكد أن الرئيس نجح في تغيير وجهة النظر الغربية تجاه دعوات التهجير والذي تمثل جريمة متكاملة الأركان في حق الشعب الفلسطيني وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان وقواعدها المقرة عالميا.

وأشار إلي أن تبادل 50 من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال المحتجزات في السجون الإسرائيلية، كان هدف الفصائل الفلسطينية منذ اللحظة الأولى وهو ما نجحت الضغوط والجهود المصرية في تحقيقه .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

رسميًا الآن| سعر الدولار بالبنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

خسائر مادية.. اللقطات الأولى بعد الهجوم الجوي الإسرائيلي قرب العاصمة السورية| فيديو

حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

إعلامي: مجلس الزمالك يطيح بالجهاز الإداري للفريق

مرتفع جوي.. الأرصاد تكشف أسباب استقرار الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

مصر تستعد لاستئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال

لماذا يظل اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي لغزًا حتى اليوم؟

الرئيس السيسي: احتواء إشكالية تنامي ديون الدول النامية ومتوسطة الدخل ضرورة ملحة

برلمانى: الدولة قدمت كافة أوجه الدعم للأشقاء فى غزة رغم الضغوطات

15 شاحنة وقود و90 للمساعدات الإنسانية والإغاثية تدخل إلى غزة

غير منضبط.. تعليق صادم لنجم الأهلي السابق عن انتقال فتوح للقلعة الحمراء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

داخل السيارة.. هاجر أحمد تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

إطلالة كلاسيكية.. شاهد | ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها الأخير

في مدينة الملاهي.. ياسمين صبري بإطلالة عفوية| شاهد

فيديو

ماذا قالت وزارة التموين عن أزمة السكر وأسبابها؟ «فيديوجراف»

تسرب غاز في القرية الذكية.. وذعر بين المصابين | ماذا حدث؟

حقيقة أزمة السجائر وأسعارها الحقيقية في الأسواق

تذبذب غريب في أسعار الذهب ومفاجأة بعيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ