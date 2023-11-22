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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الخارجية تكشف ملامح مشروع قرار مصري لتقديمه إلى مجلس الأمن

أحمد أبو زيد المتحدث
أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن مشروع القرار الذي تجهزه مصر تم صياغته بالفعل، وعنوانه وجود آلية لإدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، دون تعنت من الجانب الإسرائيلي، وعلى الدول أن تتحمل مسؤوليتها، والدول التي تعارض عليها تحمل مسؤوليتها بالكامل أمام مجلس الأمن. 

 

أحمد أبو زيد يتحدث عن المساعدات لقطاع غزة 

وأضاف "أبو زيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه يوجد دول لم توافق على وقف كامل لإطلاق النار تتحمل مسؤوليتها، والدول التي لا توافق على وضع آلية لدخول المساعدات عليها أن تتحمل مسؤوليتها، وهذا هو هدف التحرك الإسلامي الذي يتم حاليا، مؤكدا أنه لا يمكن الكشف عن تفاصيل مشروع القرار أو البوح به في الوقت الحالي. 

وتابع السفير أحمد أبو زيد، أنه من الوارد أن تزيد كميات المساعدات التي تدخل قطاع غزة لأكثر من 300 شاحنة، ولكن الإجراءات الإسرائيلية تصل في بعض الأحيان أن الشاحنة الواحدة تأخذ 24 ساعة ليتم تفتيشها، ويجب التعامل مع كل تلك المعوقات. 

الخارجية قطاع غزة المساعدات الإغاثية أحمد أبو زيد أحمد موسى برنامج على مسئوليتي

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