برفقة مصر.. تفاصيل زيارة وزير الخارجية التركي لـ باريس ولندن

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والوفد المعين من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، بنظيره البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا في باريس.

وأفادت صحيفة الحرية التركية بزيارة وزير الخارجية هاكان فيدان لإنجلترا برفقة وزراء خارجية دول على رأسها مصر وفلسطين والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا والأردن وقطر ونيجيريا في وقت سابق من اليوم.

والتقى فيدان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في العاصمة لندن مع الوفد المكلف من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية بشأن اتخاذ مبادرات دولية لوقف الحرب في غزة وضمان السلام الدائم.

فيدان يجتمع مع ماكرون

والتقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والوفد المعين من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، بالرئيس الفرنسي ماكرون ونظيرته الفرنسية كولونا في باريس.

وبحسب مصادر دبلوماسية؛ قال فيدان في لقاءاته: " الهدف في غزة يجب أن يكون وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وعلى الدول التي لها تأثير على إسرائيل أن تضغط من أجل السلام الدائم".

وحضر وزراء خارجية دول من بينها مصر وتركيا وفلسطين والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا والأردن وقطر ونيجيريا القمة المشتركة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، التي عقدت في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، لاتخاذ مبادرات دولية لوقف الحرب وضمان السلام الدائم.