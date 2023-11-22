نائب رئيس جامعة السادات يتفقد سير أعمال امتحانات الميدتيرم بكلية التجارة

تفقد الدكتور شريف محمد على، نائب رئيس جامعة مدينة السادات لشئون التعليم والطلاب، و طارق معاذ، مدير عام الادارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة، اليوم امتحانات الميد تيرم بكلية التجارة عن الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ .



وكان فى استقباله الدكتور ياسر داوود، وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، وخلال جولته حرص الدكتور شريف على بمتابعة سير أعمال الامتحانات ومتابعة الطلاب أثناء أداء الإمتحانات،كما تفقد كنترول الفرقة الثالثة واطمئن على سير أعمال الامتحانات والكنترول .



وإختتم الدكتور شريف محمد على، الزيارة بتفقد قسم شئون التعليم والطلاب بالكلية حيث استمع فيه لشكوى العاملين بالقسم والمعوقات التى تواجههم لسير العمل بالشكل السليم الذى يضمن تقديم الدعم الكامل للطلاب وبحثوا سويا طرق حل هذه المعوقات.

كما نوه بضرورة تقديم المساعدة والدعم الكامل للطلاب وحل المشاكل التى تقف أمامهم.

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