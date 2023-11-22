كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة السادات تحتفل باليوم العالمي للطفل

نظمت اليوم الأربعاء، كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة مدينة السادات بالتعاون مع الإدارة العامة للمشروعات البيئية، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للطفل.



تأتي الاحتفالية برعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة إيمان حشاد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، والدكتور محمد منير ، مدير عام المشروعات البيئية .



حاضر بالندوة الدكتور أحمد أبو المجد، أستاذ القانون بكلية الحقوق بالجامعة، ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



تناول "أبو المجد" قانون الطفل، وحقوق الطفل التي يكفلها الدستور، وأهمية التعرف علي جميع بنود القانون لكل مصري ومصرية .



أشار جعفر إلي أن الطفل هو بناء الدولة للمستقبل، وتعطى الحكومة المصرية الاهتمام الأكبر للطفل، بإنشاء كليات متخصصة مثل كلية التربية للطفولة المبكرة، وكذلك إصدار

القوانين التى تهتم بحقوق الطفل، كما توفر الدولة خط ساخن لنجدة الطفل ١٦٠٠٠ .



تحدثت الدكتورة إيمان حشاد، عن الطفل من الناحية التربوية والنفسية، والطرق المثلي للتنشئة .

وأكد "منير" على دور المرأة ، وخاصة معلمة رياض الأطفال، في التعرف على حقوق الطفل، طبقا للقانون الدولي أو القانون والدستور المصري.



تأتي مثل هذه الاحتفالية في إطار اهتمام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالمشاركة الفعالة في التوعية ورفع الوعي لطلاب وطالبات الجامعة .