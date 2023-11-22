ليست شريكا في جهود مصر وقطر.. مستشار الرئيس الفلسطيني يهاجم أمريكا

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن القيادة الفلسطينية ترحب بأي جهد من شأنها حقن الدم الفلسطيني، مؤكدا أن ما تسعى له القيادة الفلسطينية من خلال الجهود الدبلوماسية الخاصة، والدبلوماسية العربية الإسلامية هو العمل على حقن دماء الشعب الفلسطيني.

أمريكا ليست شريكا لمصر في الجهود

وأضاف "الهباش"، خلال تصريحات تلفزيونية عبر "سكايب" مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن أمريكا ليست شريكا في جهود مصر وقطر، وإنما هي طرف، منوها بأن المفاوضات كانت بين مصر وقطر في مواجهة أمريكا وإسرائيل إذ أنها طرف وشريك في مواجهة الشعب الفلسطيني.

الدولة الفلسطينية ستقوم رغم أنف الإرهابي نتنياهو

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، أن كل ما تفعله إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية غير مجدية، والشعب الفلسطيني باقي والأرض الفلسطينية باقية، والدولة الفلسطينية ستقوم رغم أنف الإرهابي نتنياهو، ومستمرون في الجهاد لحماية أراضيهم والدفاع عنها.