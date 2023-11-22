لا يوفون بالعهود.. تحذير عاجل من مستشار الرئيس الفلسطيني بشأن التعامل مع الصهاينة

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن إسرائيل اعتادت على نبذ العهود التي تتحدث عنها، وهذا أمر مذكور في القرآن، وسبق وأن فعلوه في العديد من الاتفاقيات الماضية، ويجب ألا يكون هناك اطمئنان لتعهدات الصهاينة أو التزماتهم، وأن يظل الحذر هو الأساس، مع الاطمئنان للموقف الفلسطيني، والعدوان ربما يتفاقم أكثر بعد صفقة تبادل الأسرى وانتهاء الهدنة.

مستشار الرئيس الفلسطيني يتحدث عن نتنياهو

وأضاف "الهباش"، خلال تصريحات تلفزيونية عبر "سكايب" مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن القيادة الفلسطينية طالبت بضرورة وقف العدوان بشكل كامل وشامل، لأن القيادة ترغب في حقن الدماء، ولا أحد يثق في التزامات وتعهدات تعطيها إسرائيل سواء في الماضي أو الآن، في ضوء ما يعلنون عنه من نوايا مبيتة شيطانية الهدف منها هي التهجير للشعب الفلسطيني، وتصفية القضية الفلسطينية.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، أن نتنياهو في تصريحات سابقة في أواخر عام 2019 تحدث عن وجوب إعادة احتلال قطاع غزة وفصله عن الضفة الغربية، وما يحدث اليوم هو ترجمة حقيقية لتلك التصريحات العدوانية التي صدرت عن نتنياهو شخصيا، حينما كان رئيس الوزراء قبل الانتخابات الأخيرة، وقد عاد للاستمرار في مخططته الشيطاني.