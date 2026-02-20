6 غيابات تضرب الزمالك أمام حرس الحدود في الدوري الممتاز

يواجه الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، فريق حرس الحدود في المباراة التي تجمع بين الفريقين، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وستشهد مباراة الزمالك وحرس الحدود غياب كل من آدم كايد وعمرو ناصر وأحمد حسام وجهاد بسبب الإصابة، ومحمد عواد حارس مرمى الفريق بسبب أزمته مع الجهاز الفني، بجانب سيف جعفر لوجهة نظر فنية.

يتطلع الزمالك بقيادة معتمد جمال لتحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل الاستمرار في المنافسة على اللقب، ومصالحة الجماهير بعد الخسارة من سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ويستضيف الزمالك نظيره حرس الحدود في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

