قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعرف توقيت محافظتك.. موعد الإمساك في ثالث أيام رمضان 2026
وزير الخارجية يعزز الشراكة الشاملة مع فيتنام خلال لقاء في واشنطن
دعاء النبي عند الإفطار.. ردد 9 كلمات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
ما هو سر تعلق المصريين بآل البيت؟.. المفتي يوضح الأسباب
صدمة.. عدم إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا
انتهك القانون.. المحكمة العليا الأمريكية ترفض رسوم ترامب الجمركية
أوعى تصوم في هذه الحالة.. حسام موافي يحذر هذه الفئات من الصيام
مورينيو: ليس من السهل التعامل مع ما حدث في مباراة ريال مدريد
موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان في المحافظات.. اعرف المواعيد وردد أفضل الدعوات
من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور
خلي بالك من هذه العادة السيئة في الإفطار.. حسام موافي يحذر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

6 غيابات تضرب الزمالك أمام حرس الحدود في الدوري الممتاز

الزمالك
الزمالك
محمد بدران   -  
علا محمد

يواجه الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، فريق حرس الحدود في المباراة التي تجمع بين الفريقين، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وستشهد مباراة الزمالك وحرس الحدود غياب كل من آدم كايد وعمرو ناصر وأحمد حسام وجهاد بسبب الإصابة، ومحمد عواد حارس مرمى الفريق بسبب أزمته مع الجهاز الفني، بجانب سيف جعفر لوجهة نظر فنية.

يتطلع الزمالك بقيادة معتمد جمال لتحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل الاستمرار في المنافسة على اللقب، ومصالحة الجماهير بعد الخسارة من سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ويستضيف الزمالك نظيره حرس الحدود في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
 

الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الزمالك حرس الحدود آدم كايد عمرو ناصر الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بكام؟

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

ترشيحاتنا

مجلس النواب

طوق نجاة.. نواب يرحبون بتعديلات «تنمية المشروعات» لدمج الاقتصاد غير الرسمي

مجلس النواب

مشروع قانون الإدارة المحلية.. شروط تعيين المحافظين وضوابط عملهم

مجلس السلام

أحزاب: كلمة مصر في مجلس السلام بواشنطن تجدد رفض التهجير وتؤكد ثوابت الدولة تجاه فلسطين

بالصور

من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور

أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب

مرضها غامض.. أسباب تورّم اليد اليسرى بعد صورة عبلة كامل

اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل
اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل
اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور لراحة المواطنين بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مياه الشرقية تنفذ حملات توعوية وزيارات ميدانية استهدفت 250 مدرسة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد