قاسية وغير مفهومة.. السنغال تستنكر أحكام القضاء المغربي ضد 18 مشجعا بعد فوضى نهائي أمم أفريقيا

أدان الاتحاد السنغالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، الأحكام الصادرة عن القضاء المغربي بحق 18 مشجعا سنغاليا، واصفا إياها بأنها "شديدة القسوة وغير مفهومة وغير متناسبة" مع الأحداث التي شهدها نهائي كأس الأمم الإفريقية منتصف يناير الماضي في المغرب.

وكان المشجعون قد مثلوا أمام محكمة الرباط بتهم تتعلق بأعمال شغب، شملت ممارسة العنف ضد قوات الأمن، وتخريب تجهيزات رياضية، واقتحام أرضية الملعب، ورشق مقذوفات.

وأصدرت المحكمة أحكاما متفاوتة؛ حيث سجن 9 مشجعين لمدة عام مع غرامة 5 آلاف درهم (حوالي 460 يورو)، وحكم على 6 آخرين بالسجن 6 أشهر مع غرامة 2000 درهم، بينما نال 3 آخرون عقوبة السجن 3 أشهر مع غرامة 1000 درهم، وحكم على مشجع فرنسي بالسجن 3 أشهر وغرامة 1000 درهم بعد إدانته برمي زجاجة مياه.

وفي تصريحات لوكالة فرانس برس نقلتها صحيفة الرياضية السعودية، عبر بكاري سيسيه، رئيس لجنة الإعلام بالاتحاد السنغالي، عن استياء بلاده الشديد من هذه الأحكام، قائلا: "نعبر عن عميق استيائنا وحيرتنا إزاء الحكم الصادر بحق المشجعين السنغاليين الثمانية عشر. هذا القرار، الذي يتسم بقسوة غير مفهومة، يثير غضبًا كبيرا".

وأضاف: "ما نعتبره شكلا من أشكال الظلم الصارخ ضد مواطنينا يبعث على القلق. مشاجرات تحدث في العديد من الملاعب حول العالم، بل وحتى في المغرب كل عطلة نهاية أسبوع، دون أن تؤدي إلى مثل هذه العقوبات، لذلك يبدو أن التعامل مع هؤلاء المشجعين كان غير متناسب".

من جانبه، وصف محامي المتهمين الفرنسي-السنغالي باتريك كابو الأحكام بأنها "غير مفهومة"، معتبرا أن موكليه جرى التعامل معهم كـ"كبش فداء" بعد أحداث المباراة.

يأتي هذا الغضب بعد نهائي مثير للجدل، توج فيه منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الإفريقية بفوزه على المغرب 1-0 بعد التمديد، في مباراة شهدت توترا كبيرا، خاصة بعد احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني بعد إلغاء هدف للسنغال، ومحاولة بعض المشجعين اقتحام أرضية الملعب لفترة تجاوزت 15 دقيقة، ما استدعى تدخلًا أمنيًا مكثفًا وإلقاء مقذوفات، بينها كرسي واحد على الأقل، أضافت إلى حالة الفوضى التي صاحبت المباراة.