الكشف عن وديتي السنغال استعدادا لكأس العالم

كشف الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عن مواجهات منتخب "أسود التيرانجا" حامل لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية، استعداد لكأس العالم 2026.

وكان منتخب السنغال قد حقق لقب أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، على حساب منتخب المغرب، الانتصار في مباراة نهائية مثيرة (1-0) الشهر الماضي.

وبعد شهر من تحقق لقب الكان، بدأ المنتخب السنغالي توجيه أنظاره نحو كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يستهل مشواره في البطولة، يوم 16 يونيو المقبل، بمواجهة فرنسا على ملعب ميتلايف ستاديوم، في مدينة نيويورك الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة التاسعة التي تضم أيضًا منتخب النرويج، إلى جانب المتأهل من الملحق القاري بين بوليفيا وسورينام والعراق.

وفي إطار التحضيرات للمونديال، قال الاتحاد السنغالي، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، إن أسود التيرانجا سيواجهون بيرو، يوم 28 مارس المقبل، على استاد دو فرانس في سان دوني، قبل ملاقاة جامبيا يوم 31 من نفس الشهر، على ملعب عبدولاي واد في ديامنياديو بالسنغال.

ووفقًا لوسائل إعلام سنغالية، فإن برنامج التحضيرات قد يتضمن مباراة ودية أخرى، أمام منتخب الولايات المتحدة يوم 31 مايو، في مدينة شارلوت.