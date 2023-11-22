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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحوثيون: أطلقنا دفعة من الصواريخ المجنحة على أهداف عسكرية إسرائيلية جنوب الأراضي المحتلة

صواريخ
صواريخ

أعلن الحوثيون، إطلاق دفعة من الصواريخ المجنحة على أهداف عسكرية إسرائيلية جنوبي الأراضي المحتلة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

الحوثيون: مستمرون في تنفيذ عملياتنا العسكرية ضد السفن والمصالح الإسرائيلية

الحوثيون: أي قطعة عسكرية تحمي السفن الإسرائيلية هدف مشروع لعملياتنا

وأكد الحوثيون أنهم  مستمرون في تنفيذ العمليات ضد إسرائيل حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية.

 

وفي سياق متصل، أكد الحوثيون في وقت سابق ضرورة أن يدرك العالم، أن جرائم العدو الإسرائيلي في قطاع غزة، تجاوزت كل حد، وانتهكت كل مقدس، وفق وصفها.

 

وقال المتحدث باسم "الحوثيون "، محمد عبد السلام، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "احتجاز السفينة الإسرائيلية خطوة عملية تثبت جدية القوات المسلحة في خوض المعركة إسناداً للمقاومة في غزة"، مشيرا إلى أن "أيّ حرص على عدم اتساع الصراع يكون بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

 

وأضاف عبد السلام أن "واجب كل حر في هذا العالم أن يتحرك بما يستطيع لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث بيانات التنديد والاستنكار لا تجدي في عالم لا يفهم إلا لغة القوة.

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