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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب رئيس حزب المؤتمر : السيسي قائد نحتاج إليه في هذه المرحلة

الدكتور مجدي مرشد
الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر

قال الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، ورئيس المكتب التنفيذي  اننا اليوم نعمل لإعلاء المصلحة العليا للبلاد ، واختيار الحزب لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء من أجل مصر حيث إننا ندعم الدولة المصرية التي نريد لها الاستقرار والتنمية.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مصر شهدت حالة من الطفرة التنموية فى مجالات مختلفة، ويتطلب استكمال مسيرة البناء والتنمية ، ونحن رأينا اليوم نجاح جهود الرئيس السيسي في التوصل إلى هدنه إنسانية لحماية أشقائنا الفلسطينيين بقطاع غزة.

وأضاف مرشد، أن الرئيس السيسي هو القائد  الذي نحتاج اليه في هذه المرحلة،  ويرى الجميع تحركات مصر الدولية والداخلية فى ظل ازمات تحيط بالمنطقة ومصر بشكل خاص، فالشارع المصري له اهتماماته وله كل الحق، ولكن الرئيس يهتم بالأمن القومي للبلاد وتحديات المنطقة وحدودها، فهو الأقدر والاجدر لقيادة البلاد فى تلك الظروف، فهذه المرحلة نحتاج قائد يعبر بمصر لبر الأمان .

جاء ذلك بالكلمه التي القاها بالمؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ  ، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

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