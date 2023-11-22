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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محاولة هجوم إرهابي تهز معبر “رينبو بريدج” الحدودي بين أمريكا وكندا.. شاهد

صدى البلد

يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في انفجار مركبة وقع اليوم الأربعاء في معبر “رينبو بريدج” الحدودي بين الولايات المتحدة وكندا.

وقالت مصادر لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، إنها محاولة لهجوم إرهابي. وأضافت، أن هناك متفجرات كانت في المركبة في ذلك الوقت وأن شخصين كانا في السيارة لقيا حتفهما، وأصيب ضابط حدود.

وكانت المركبة تسير من الولايات المتحدة إلى كندا وحاولت القيادة نحو مبنى ضابط الحدود، بحسب المصادر.

وأغلقت جميع الجسور في المنطقة، وتم إخلاء جميع المباني الحكومية، وفقا للمصادر.

وأغلقت نقاط العبور الحدودية الدولية بين كندا ونيويورك الغربية بعد الحادث المبلغ عنه، الذي أصيب فيه أيضا شخص واحد على الأقل، وهو رجل يبلغ من العمر 27 عاما نقل إلى مستشفى نياغارا فولز ميموريال مصابا بإصابات طفيفة، بما في ذلك آلام في الظهر وجروح طفيفة، وحالته ليست خطيرة.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان: "يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في بوفالو في انفجار مركبة بـ رينبو بريدج، معبر حدودي بين الولايات المتحدة وكندا في نياغارا فولز".

وأضاف البيان: "ينسق مكتب التحقيقات الفيدرالي مع شركائنا في إنفاذ القانون المحليين والولائيين والاتحاديين في هذا التحقيق.

ونظرا لأن هذا الوضع خطير للغاية، فهذا كل ما يمكننا قوله في هذا الوقت". وأغلقت جسر السلام وجسر لويستون-كوينستون وجسر ويرلبول أيضا بينما يجري التحقيق في الحادث.

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