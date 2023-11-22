وزير الري السابق: عملنا على رفع كفاءة استخدام المياه

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري السابق، إن الخطة الاستراتيجية للوزارة وقت توليه المسؤولية كانت تتحرك بشكل استباقي، لمحاولة وضع حلول لمشكلات متوقعة في المستقبل.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الجزء الأول من الخطة كان يتمحور حول كيف تكفي حصة مصر من المياه للأجيال القادمة حتى سنة 2100.

وذكر أن المحور الثاني هو رفع كفاءة استخدام المياه، وأصبحت مصر من أعلى دول العالم في كفاءة استخدام المياه، إن لم تكن الأعلى.

ولفت إلى أن المحور الثالث هو تنمية الموارد المائية، مثل الأمطار والسيول في رأس غارب والإسكندرية وسيناء، فأقمنا مشروعات حماية من السيول، وهو يهدف لحماية المدن من جهة وتوفير المياه من جهة، ونجحنا في توفير مياه للبدو، بعد أن كانوا يشترون مياه بنحو 900 جنيه شهريا للفرد.