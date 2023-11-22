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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من مكتب نتنياهو بشأن موعد إطلاق سراح الأسرى

صدى البلد

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إطلاق سراح الأسرى لن يتم قبل الجمعة.


وقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي مستعد لكل الاحتمالات فيما يخص صفقة تبادل الأسرى.

وأضاف رئيس الوزراء أن إسرائيل لا تسامح مع أي خرق للهدنة القصيرة.

وأكد نتنياهو على التزامه بالعودة إلى القتال وأبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن أنهم سيستمرون في القتال بعد الهدنة القصيرة.

وقال رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو، إن الحرب مستمرة حتى تدمير حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وقطاع غزة لن يشكّل تهديدًا لإسرائيل بعد الآن.

وأعلن نتنياهو السماح لـ"الصليب الأحمر" بزيارة بقية المحتجزين في قطاع غزة.

وتابع نتنياهو: "الضغط العسكري على حماس مقرونًا بالضغط السياسي الدولي ساهم في التوصل إلى صفقة التبادل".

ولفت نتنياهو إلى أنه منذ بداية الحرب ونحن نعمل بلا كلل لإعادة جميع الأسرى، ويسعى لإعادة المزيد من الأسرى في قطاع غزة.

وزعم نتنياهو على أن العملية البرية بغزة تهدف لإعادة الأسرى والقضاء على المقاومة.  

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