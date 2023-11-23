ردًا على سول.. كوريا الشمالية تعلق اتفاقًا لخفض التوتر العسكري

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، تعليق اتفاق عسكري أبرمته مع جارتها الجنوبية عام 2018 بعد إطلاق بيونج يانج قمرًا اصطناعيًا للتجسس.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قررت كوريا الشمالية الانسحاب بالكامل من الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018، لافتة إلى أنه سيتم استعادة جميع الإجراءات العسكرية التي تم تعليقها على الفور.

وستقوم كوريا الشمالية أيضًا بنشر قوات إضافية ومعدات عسكرية جديدة في المنطقة المجردة من السلاح.

وكانت كوريا الجنوبية علقت أمس الأربعاء، جزءًا من اتفاقية 2018 لخفض التوتر العسكري بين الكوريتين، ردًا على إطلاق كوريا الشمالية الأخير لقمر تجسس عسكري.

وبموجب الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء هان دوك-سو، ستستأنف سول أنشطة الاستطلاع والمراقبة حول الحدود بين الكوريتين.

وصادق الرئيس يون سيوك-يول، الذي يقوم بزيارة دولة لبريطانيا، على الاقتراح إلكترونيا لاحقا.

وجاءت تلك الخطوة بعد أن أعلنت كوريا الشمالية نجاحها في محاولتها الثالثة لوضع قمر صناعي للتجسس في المدار. وقد تم الإطلاق في وقت متأخر من يوم الثلاثاء من موقع الإطلاق في دونغ تشانغ-ري على الساحل الشمالي الغربي لكوريا الشمالية.