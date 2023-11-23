رفض التهجير وإشادة بمصر.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل مكالمة السيسي وبايدن

كشف البيت الأبيض تفاصيل المحادثة الهاتفية التي أجراها الرئيس جو بايدن مع نظيره الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأربعاء.

وقال البيت الأبيض إن بايدن أكد هاتفيًا لنظيره الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدم سماح واشنطن بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية.

كما أعرب عن تقديره لجهود مصر للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة بالإضافة إلى هدنة إنسانية في القطاع.

وأضاف البيت الأبيض في بيانه أن الجانبين ناقشا التنسيق لزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.

وأكد بايدن مجددا أن الولايات المتحدة لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، أو حصار غزة، أو إعادة رسم حدود غزة.

وشدد على التزامه بإقامة دولة فلسطينية، مؤكدًا دور مصر الأساسي في تهيئة الظروف لتحقيق هذه النتيجة.

واتفق الزعيمان على البقاء على اتصال وثيق خلال الأيام المقبلة مع التنفيذ الكامل لاتفاق إطلاق سراح الرهائن من غزة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى أمس الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي جو بايدن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تضمن تأكيد الجانبين لقوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة والحرص على مواصلة تطويرها في كافة المجالات.

وفيما يتصل بالأوضاع في المنطقة، حرص بايدن على توجيه الشكر للرئيس السيسي على الدور المصري في الوساطة المشتركة التي أدت إلى التوصل للهدنة الإنسانية بقطاع غزة، مثمنًا الجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، ومؤكداً رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.