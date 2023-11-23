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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طلاق لايف.. ظاهرة غريبة تغزو السوشيال ميديا لربح المال

صدى البلد

تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص تطبيق تيك توك، في الآونة الأخيرة، مقاطع فيديو غريبة تُظهر رجالًا يقومون بإعلان طلاقهم لزوجاتهم عبر البث المباشر.

وباتت هذه المقاطع تحظى بانتشار واسع وتجذب عددًا كبيرًا من المشاهدين، حيث يتأثر الجمهور بنهاية الزواج لأسباب بسيطة وغير مبررة.

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وما يثير الدهشة هو أن مقطع فيديو لخبير التواصل الاجتماعي، محمود الحسين، تصدر أيضًا مواقع التواصل الاجتماعي. كشف في هذا الفيديو، الحسين سبب هذه الظاهرة المثيرة للجدل، حيث يرى أنها ليست سوى طريقة لزيادة عدد المشاهدات وكسب المال على حساب الزواج والعلاقات الشخصية.

وفي تصريحه، أوضح الحسين أن بعض الأزواج الذين قدموا إعلانات الطلاق عبر البث المباشر لا يكونون فعليًا قد انفصلوا، وأنهم فقط يقومون بهذا الفعل من أجل جذب المزيد من المشاهدين، نظرًا لعدم وجود محتوى مبتكر يستطيعون تقديمه. 

وأشار محمود الحسين إلى أن هذه الظاهرة قد تزايدت بشكل كبير بعد إتاحة خاصية تفعيل الربح واستقبال الهدايا على تطبيقات التواصل الاجتماعي.

تثير هذه الظاهرة الجدل وتطرح تساؤلات حول القيم في عصر التكنولوجيا وسهولة الوصول إلى الانتشار العالمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

البث المباشر التكنولوجيا التواصل الاجتماعي

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