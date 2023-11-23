ناقد رياضي: لاعبو الأهلي لديهم حالة تشبع ويجب التعامل معها نفسيا

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن النادي الأهلي يعاني من مشكلة فنية واضحة ولا بد من حلها والعودة بقوة للمنافسة على دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن المعسكر الخارجي لم يكن له فائدة كبيرة، وهناك حالة تشبع لدى بعض اللاعبين، ولذلك لابد من التعامل معهم نفسيا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "هناك تغير واضح على مارسيل كولر، ومشكلات ظهرت في غرفة الملابس، وهو ما يوضح دور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق الذي رحل عن منصبه، مع احترامي لخالد بيبو، وكولر لم يستوعب حتى الآن رحيل عبدالحفيظ، هناك أمور لابد من إصلاحها".

وأضاف: "أحمد أمين أوفا لاعب جيد ولكن ليس سوبر، فهل عجز الأهلي والزمالك عن تصعيد مهاجم من أبناء النادي، هناك أسامة فيصل وحسام أشرف على سبيل المثال، فلماذا كل نادٍ يمتلك قطاع ناشئين طالما لن يعتمد على أبنائه، وفجأة نسمع أسماء لاعبين بمجرد تسجيلهم هدفين فقط، لأن السوشيال ميديا تتحدث عنهم، لا يجوز للأهلي والزمالك أن يتعاقدوا بهذه الطريقة مع لاعبين، وهناك عناصر فشلت لأنها لم تتحمل ضغوط الإعلام أو الجماهير".

وواصل: "مجلس إدارة الزمالك لازال لديه عمل كبير ومن حقه الحصول على الفرصة، ويستحقوا الإشادة في وضع حد للرواتب (10 مليون فقط) ومعظم اللاعبين كلهم شبه بعض، ما عدا 4 لاعبين فقط في مصر، والنادي يمتلك أحمد محمود في الجونة يقدم مستوى جيد".

وأكمل: "معتمد جمال مدرب الزمالك يريد الاستعانة بكل اللاعبين، بالتأكيد لن يدلي بتصريحات يقول فيها أنه لا يريد أحمد فتوح، المدرب قام بالاستعانة مؤخرا بـ سامسون، فكيف سيرفض وجود فتوح في صفوف الزمالك، كما يجب الاعلان عن كل شئ في سبب تعثر تجديد عقد فتوح، وهل هناك كلام عن الاعتذار أم لا، الزمالك اكبر من أي لاعب، يجب أن يكون هناك وضوح تام من جانب مجلس الادارة في هذا الملف".