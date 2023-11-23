بينهم حجازي.. اتحاد جدة يرسل قائمته الأولية لبطولة كأس العالم للأندية

قدم نادي اتحاد جدة السعودي قائمته الأولية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي تضم 35 لاعباً، وهي القائمة الأولية المسموح إرسالها وفقاً لقواعد ولوائح البطولة، حيث يستعد الفريق للمشاركة في البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل.

القائمة الأولية



وضمت القائمة الأولية لنادي الاتحاد حسب وسائل إعلام سعودية 10 محترفين وهم: البرازيلي مارسيلو جروهي حارس المرمى، المصري أحمد حجازي، البرازيلي لويس فيليبي، ومواطنه فابينيو، البرتغالي جوتا، الفرنسي نغولو كانتي، البرازيلي رومارينيو، المغربي عبدالرزاق حمدالله، البرازيلي إيجور كورنادو، بالإضافة إلى قائد الفريق النجم الفرنسي كريم بنزيما.

ومن المقرر أن تضطر إدارة الاتحاد لتقليص هذا القائمة من اللاعبين إلى 23 لاعباً، وهي القائمة النهائية المسموح بها في البطولة رسمياً،علماً بأن الموعد النهائي لإرسال القوائم النهائية لجميع الفرق المشاركة سيكون يوم 4 ديسمبر المقبل..

وسيراقب الجهاز الفني لفريق الاتحاد موقف اللاعبين جيداً خلال الأيام المقبلة، وعلى رأسهم الدولي المصري أحمد حجازي، العائد بعد تعافيه من الإصابة في الركبة والتي أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر، حيث أنه سيكون تحت المراقبة والرصد خلال تدريبات الفريق، تمهيداً لاتخاذه القرار النهائي بشأن تواجده في القائمة النهائية للفريق في كأس العالم للأندية، أو رفع اسمه منها في حال عدم جاهزيته بنسبة 100 في المئة.

وأن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق الاتحاد، يحرص على إمكانية مشاركة النجم المصري أحمد حجازي في مسابقة دوري أبطال آسيا، حيث سيلعب الفريق ضد أجمك الأوزبكي أولاً ثم أمام سباهان الإيراني، وبعدها ستتضح الرؤية بشكل كامل حول جاهزية اللاعبين الذين سيشاركون في بطولة كأس العالم للأندية، ومن بينهم أحمد حجازي الذي يحق له المشاركة في دوري أبطال آسيا هذا الموسم بعد تعافيه من الإصابة.



ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية 2023 في مدينة جدة، وهي النسخة العشرون من المسابقة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث ستكون آخر نسخة مكونة من سبعة فرق قبل توسيعها إلى 32 فريقًا في 2025، بمشاركة فريق مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا، و الأهلي المصري بطل أفريقيا، وأوراوا ريد دياموندز بطل آسيا، وليون بطل أميركا الشمالية، فلومينينسي بطل أميركا الجنوبية، وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، بالإضافة إلى الاتحاد مستضيف البطولة بصفته بطل دوري المحترفين السعودي خلال الموسم الماضي.

يذكر أن فريق الاتحاد سيقص شريط مشاركاته في البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي، وفي حال فوزه سيقابل الأهلي المصري بطل أفريقيا في الدور الثاني، علماً بأن الفائز بينهما سيواجه فلومينينسي بطل أميركا الجنوبية في نصف النهائي، بينما سيكون مانشستر سيتي في الطرف الآخر، في انتظار المنتصر من مباراة ليون المكسيكي وأوراوا ريد دياموندز الياباني.