عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

صحف الإمارات اليوم.. بايدن يشكر الرئيس السيسي على الوساطة لهدنة غزة.. الصحة العالمية قلقة من زيادة إصابات الأمراض التنفسية بالصين.. وهذه آخر تطورات إطلاق سراح الرهائن

صحف الإمارات
صحف الإمارات

الصحة العالمية قلقة من زيادة إصابات الأمراض التنفسية بالصين
سول تؤكد نجاح بيونج يانج في وضع قمر اصطناعي في المدار
بايدن يشكر السيسي ويؤكد رفضه تهجير الفلسطينيين
هدوء نسبي بجنوب لبنان مع جهود لخفض التوتر
السودان.. البرهان ينهي مهام 4 وزراء و6 ولاة
تقارير: إطلاق سراح الرهائن من غزة إلى إسرائيل لن يتم اليوم

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي وكان الحدث الأكبر هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد العملية الفلسطينية التي نفذتها المقاومة ضد الكيان الصهيوني.

وذكرت صحيفة "الخليج"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، شكر نظيره عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي، على الدور المصري في الوساطة للتوصل للهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكداً رفضه المحاولات الرامية لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر، بحسب بيان للرئاسة المصرية، الخميس.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الاتصال تضمن تأكيد الرئيسين لقوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والحرص على مواصلة تطويرها في كافة المجالات.
وثمّن الرئيس الأمريكي الجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد بايدن خلال الاتصال رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.

ومن صحيفة "البيان"، نقلت أن تقاريرًا إعلامية إسرائيلية، ذكرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أنه لن يتم إطلاق سراح أي من الرهائن من قطاع غزة إلى إسرائيل قبل يوم الجمعة.

وقال المستشار الأمني الإسرائيلي، تساحي هنجبي، إن إطلاق سراح الرهائن لن يبدأ قبل يوم الجمعة، حسبما ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية وقناة «إن 12». وكان من المتوقع أن يتم تبادل أول مجموعة من المحتجزين اليوم.

وفي الشأن العربي، ذكرت صحيفة "الخليج"، أن حدة الاشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و«حزب الله» تراجعت، أمس الأربعاء، مع أنباء التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في غزة.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أصدر أمس الأربعاء، قرارا باعتماد قرار مجلس الوزراء والقاضي بإنهاء تكليف 4 وزراء.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن البرهان قرر إنهاء تكليف كل من وزير الداخلية، فريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين، ووزير العدل محمد سعيد الحلو، ووزيرة الصناعة بتول عباس عوض، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف عبد العاطي أحمد عباس.

وفي الشأن العالمي، ذكرت صحيفة "الاتحاد"، أن منظمة الصحة العالمية، أبدت الأربعاء، قلقاً إزاء ازدياد حالات الأمراض التنفسية والالتهابات الرئوية في الصين، داعية السكّان إلى "أخذ إجراءات" احترازية.

وقالت المنظّمة في بيان نشرته على منصّة "إكس" إنّها "أرسلت طلباً رسمياً إلى الصين للحصول على معلومات مفصّلة عن تزايد أمراض الجهاز التنفسي وتفشّي التهابات رئوية بين الأطفال"، داعية إلى "خطوات لتقليل خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي".

ونقلت الصحيفة أيضًا أن الاستخبارات الكورية الجنوبية أكّدت اليوم الخميس أن كوريا الشمالية نجحت في إطلاق قمر اصطناعي عسكري ووضعه في المدار، مشيرة بالمقابل إلى أنّه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان القمر يعمل كما تؤكّد بيونج يانج.

الصحة العالمية الصين سول بايدن السيسي لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب خلال ساعات وهذا ثمن عيار 21 الآن

وعد رسمي من الحكومة والكيلو بـ27 جنيها بدل 50|مفاجأة بشأن أسعار السكر

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

بيان عاجل لـ قطر بشأن موعد بدء سريان الهدنة في غزة

تدخل حكومي عاجل يزلزل أسعار السكر.. وطرح الكيلو بـ27 جنيها بعد 50

بشرى سارة| تراجع مرتقب في أسعار الذهب.. و"التموين" تكشف موعد الانخفاض

الأرصاد تحذر من تأثير هذه الظاهرة الجوية على مناطق بالبلاد| الطقس غدا

ثلاث علامات يرسلها الله لك قبل موتك تنذر بقرب الأجل.. فهل تعرفها؟

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر من الشبورة الصباحية.. ودرجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية|فيديو

أكاديمية البحث العلمي تعلن عن وظيفة لإعداد بيانات جغرافية مكانية.. تفاصيل

حماس طلبت تغييرًا.. الإذاعة الإسرائيلية تكشف سبب تأخر بدء اتفاقية الهدنة بغزة

مدير عام الصحة الفلسطينية: الاحتلال أنذرنا بإخلاء مستشفى الإندونيسي في 4 ساعات

غارة إسرائيلية تستهدف بلدتين جنوب لبنان

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها

لأشهى أطباق الفطور.. طريقة عمل البيض بالبسطرمة

احترس من التخاريف| خوارزمية الفيسبوك تسيطر على الملايين..فهل غرضها مسح القضية الفلسطينية

ماذا يحدث للرضع عند تناول اليانسون؟

فيديو

أبسط حقوقها تحولت لأمنية.. مقطع فيديو لطفلة فلسطينية يفطر القلوب.. شاهد

جنون.. أول تعليق من ميسي على أعمال الشغب في مباراة الأرجنتين والبرازيل |فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

أنا مش شيخ يا جماعة..تامر حسني ينشر بوست بـ1000 خطبة عن الصلاة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ