صحف الإمارات اليوم.. بايدن يشكر الرئيس السيسي على الوساطة لهدنة غزة.. الصحة العالمية قلقة من زيادة إصابات الأمراض التنفسية بالصين.. وهذه آخر تطورات إطلاق سراح الرهائن

الصحة العالمية قلقة من زيادة إصابات الأمراض التنفسية بالصين

سول تؤكد نجاح بيونج يانج في وضع قمر اصطناعي في المدار

بايدن يشكر السيسي ويؤكد رفضه تهجير الفلسطينيين

هدوء نسبي بجنوب لبنان مع جهود لخفض التوتر

السودان.. البرهان ينهي مهام 4 وزراء و6 ولاة

تقارير: إطلاق سراح الرهائن من غزة إلى إسرائيل لن يتم اليوم

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي وكان الحدث الأكبر هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد العملية الفلسطينية التي نفذتها المقاومة ضد الكيان الصهيوني.

وذكرت صحيفة "الخليج"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، شكر نظيره عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي، على الدور المصري في الوساطة للتوصل للهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكداً رفضه المحاولات الرامية لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر، بحسب بيان للرئاسة المصرية، الخميس.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الاتصال تضمن تأكيد الرئيسين لقوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والحرص على مواصلة تطويرها في كافة المجالات.

وثمّن الرئيس الأمريكي الجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد بايدن خلال الاتصال رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.

ومن صحيفة "البيان"، نقلت أن تقاريرًا إعلامية إسرائيلية، ذكرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أنه لن يتم إطلاق سراح أي من الرهائن من قطاع غزة إلى إسرائيل قبل يوم الجمعة.

وقال المستشار الأمني الإسرائيلي، تساحي هنجبي، إن إطلاق سراح الرهائن لن يبدأ قبل يوم الجمعة، حسبما ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية وقناة «إن 12». وكان من المتوقع أن يتم تبادل أول مجموعة من المحتجزين اليوم.

وفي الشأن العربي، ذكرت صحيفة "الخليج"، أن حدة الاشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و«حزب الله» تراجعت، أمس الأربعاء، مع أنباء التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في غزة.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أصدر أمس الأربعاء، قرارا باعتماد قرار مجلس الوزراء والقاضي بإنهاء تكليف 4 وزراء.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن البرهان قرر إنهاء تكليف كل من وزير الداخلية، فريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين، ووزير العدل محمد سعيد الحلو، ووزيرة الصناعة بتول عباس عوض، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف عبد العاطي أحمد عباس.

وفي الشأن العالمي، ذكرت صحيفة "الاتحاد"، أن منظمة الصحة العالمية، أبدت الأربعاء، قلقاً إزاء ازدياد حالات الأمراض التنفسية والالتهابات الرئوية في الصين، داعية السكّان إلى "أخذ إجراءات" احترازية.

وقالت المنظّمة في بيان نشرته على منصّة "إكس" إنّها "أرسلت طلباً رسمياً إلى الصين للحصول على معلومات مفصّلة عن تزايد أمراض الجهاز التنفسي وتفشّي التهابات رئوية بين الأطفال"، داعية إلى "خطوات لتقليل خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي".

ونقلت الصحيفة أيضًا أن الاستخبارات الكورية الجنوبية أكّدت اليوم الخميس أن كوريا الشمالية نجحت في إطلاق قمر اصطناعي عسكري ووضعه في المدار، مشيرة بالمقابل إلى أنّه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان القمر يعمل كما تؤكّد بيونج يانج.