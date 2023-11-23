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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 أسباب لظهور حب الشباب في الوجه.. لن تتوقعها

حب الشباب
حب الشباب

تعاني النساء والفتيات من ظهور حب الشباب خاصة مع تغير الفصول، والذي يسبب إزعاجا بشكل كبير ومن الممكن أن يترك أثرا مثل البثور في الوجه وحول الفم، الفك والذقن وخصوصاً لدى المراهقين، حيث يكون كل الوجه، الرقبة، والأكتاف لديهم عرضة للبثور ووفقاً لموقع “إكسبريس” نرصد في هذا التقرير أسباب ظهور حب الشباب.

 

أسباب ظهور حب الشباب في الوجه:


1- التغيرات الهرمونية:

التغيرات الهرمونيّة في الجسم لها دورًا في ظهور حب الشباب أو مفاقمته، هذه التغيرات شائعة بشكل خاص لدى الشباب الذكور والإناث على حد سواء الفتيات أو النساء قبل يومين إلى أسبوع من ظهور الدورة الشهريّة النساء الحوامل أشخاص يتناولون أدوية معيّنة.


2- انسداد المسام:

يظهر حب الشباب عند انسداد مسام بصيلات الشعر بعصارة وخلايا ميّتة، كل بصيلة تكون متّصلة بغدّة تفرز مادّة دهنية تُسمّى الزّهْم وظيفتها تزييت الشعر والجلد.

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3-الضغط العصبي:

يعتبر الضغط العصبي من الأسباب التي قد تظهر الحبوب على الوجه نتيجة لجراثيم معوية بسبب تغذية غير متوازنة أو تناول المضادات الحيوية ،وأن الضغط العصبي يؤدي إلى زيادة إفراز هورمونات الذكورة علاوة على هورمونات التوتر والتي تغير من طبيعة عملية إفراز الدهون في الوجه.


4-الكريمات ومستحضرات التجميل:

من الممكن أن تؤدي مستحضرات العناية بالوجه هي نفسها السبب وراء ظهور هذه الحبوب، إذ أن استخدام كريمات مكافحة التجاعيد أو بعض الكريمات الليلية الغنية بالدهون، قد تسبب أيضا في ظهور الحبوب.


5-الأطعمة الغير صحية والوجبات السريعة:

الأطعمة التي تحتوي على النشويات المكررة،ومنها وتشمل الخبز، والبسكويت، والحبوب والحلويات المصنوعة من الطحين الأبيض، والمعكرونة المصنوعة من الطحين الأبيض، والأرز الأبيض، والمشروبات الغازية، والمشروبات المحلّاة بالسكر، والمُحلّيات مثل قصب السكر والقطر والعسل. الحليب ومنتجاته. الأطعمة السريعة. الأطعمة الغنية بالحمض الدهني، الشوكولاتة ،الأطعمة التي تُسبب لك الحساسية.

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