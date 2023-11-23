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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار تصل إلي السيول.. بيان عاجل من الأرصاد السعودية

صدى البلد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، اليوم الخميس  في تقريره عن حالة الطقس، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد.

وذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك وأجزاء من منطقة الرياض.


وأشار التقرير حسبما نقلته وكالة الأنباء السعودية إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل سرعة الرياح إلى 45 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط.

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