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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يدمر دبابة ميركافا وسقوط أفرادها بين قتيل وجريح

صدى البلد

قال حزب الله اللبناني، إن المقاومة الإسلامية استهدفت بصاروخ موجه دبابة ميركافا في موقع الراهب وأصابتها بشكل مباشر.

وأكد حزب الله اليوم الخميس، أنه استهدف قوة للعدو الإسرائيلي في موقع الراهب، مما أدى إلى سقوط أفرادها بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق صباح اليوم، أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الخميس، أنه استهدف تجمعًا لمشاة جنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع الضهيرة وتم تحقيق فيه إصابات مباشرة.

وأضاف حزب الله اللبناني في بيان له، أنه استهدف أيضًا موقع جل العلام الإسرائيلي وتم تحقيق فيه إصابات مباشرة.

كما قال حزب الله اللبناني، إنه استهدف أيضا موقع بركة ريشا الإسرائيلي وتم تحقيق فيه إصابات مباشرة، وتأتي هذه الاستهدافات من قبل المقاومة الإسلامية في لبنان وفقًا لها لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، نعى حزب الله اللبناني، نجل رئيس كتلته النيابية وأربعة آخرين الذين استشهدوا في غارة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على بيت ياحون جنوبي لبنان.

وكانت صحيفة "اللواء" اللبنانية ذكرت في وقت سابق أن سراج رعد، نجل النائب في البرلمان اللبناني عن حزب الله محمد رعد استشهد في غارة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على بيت ياحون جنوبي لبنان.

وأشارت الصحيفة اللبنانية إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت  مجزرة في بلدة بيت ياحون، ما أدى إلى سقوط 5 شهداء في القصف الإسرائيلي في البلدة والذي أصاب أحد المنازل.

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