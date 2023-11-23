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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إصابات مباشرة.. حزب الله: استهدفنا قاعدة ‌‏عين زيتيم الإسرائيلية بـ 48 صاروخا

صواريخ
صواريخ

أعلن حزب الله اللبناني استهداف قاعدة ‌‏عين زيتيم الإسرائيلية قرب مدينة صفد بثمانية وأربعين صاروخا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

في 3 مواقع.. حزب الله يعلن تنفيذ ضربات صاروخية موجعة ضد إسرائيل

حزب الله: استهدافنا موقع الضهيرة الإسرائيلي بالصواريخ

 

وأكد حزب الله اللبناني تحقيق إصابات مباشرة في قاعدة عين زيتيم الإسرائيلية .

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الخميس، أنه استهدف تجمعًا لمشاة جنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع الضهيرة وتم تحقيق فيه إصابات مباشرة.

وأضاف حزب الله اللبناني في بيان له، أنه استهدف أيضًا موقع جل العلام الإسرائيلي وتم تحقيق فيه إصابات مباشرة.

كما قال حزب الله اللبناني، إنه استهدف أيضا موقع بركة ريشا الإسرائيلي وتم تحقيق فيه إصابات مباشرة، وتأتي هذه الاستهدافات من قبل المقاومة الإسلامية في لبنان وفقًا لها لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

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