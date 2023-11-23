إعلام الاحتلال: أكثر من 50 صاروخا أطلقت من جنوبي لبنان تجاه مستوطنات الشمال

افادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن أكثر من 50 صاروخا أطلقت من جنوبي لبنان تجاه مستوطنات شمالي إسرائيل.

وقال حزب الله اللبناني، إن المقاومة الإسلامية استهدفت بصاروخ موجه دبابة ميركافا في موقع الراهب وأصابتها بشكل مباشر.

وأكد حزب الله اليوم الخميس، أنه استهدف قوة للعدو الإسرائيلي في موقع الراهب، مما أدى إلى سقوط أفرادها بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق صباح اليوم، أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الخميس، أنه استهدف تجمعًا لمشاة جنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع الضهيرة وتم تحقيق فيه إصابات مباشرة.

وأضاف حزب الله اللبناني في بيان له، أنه استهدف أيضًا موقع جل العلام الإسرائيلي وتم تحقيق فيه إصابات مباشرة.