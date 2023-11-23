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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحت شعار "إحميها من الختان" ..قومى المرأة بالبحيرة يواصل فاعليات حملة طرق الأبواب

مجلس القومى للمرأة
مجلس القومى للمرأة بالبحيرة

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة برئاسة المهندسة زكية رشاد حملة طرق الأبواب بعنوان "إحميها من الختان .

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نشوب حريق هائل داخل جرن لتخزين قش الأرز بالبحيرة

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نائب محافظ البحيرة تستقبل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لافتتاح فرعها بدمنهور

ذلك تحت رعاية الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وفي إطار القضاء على ختان الإناث ورفع الوعي المجتمعي حول العنف الذي تتعرض له المرأة .

حيث تهدف الحملة إلى توضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة وأنه ليس من العبادات وكذا رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في إرتكاب هذه الجريمة والآثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة .

وإستهدفت الحملة 15000سيدة بإجمالي 4250  زيارة بنطاق 5 مراكز ، وذلك من خلال أعضاء فروع ورائدات المجلس بالمحافظة وميسرات المجلس و المتطوعات بالإضافةإلى القيادات الدينية والأئمةو القساوسه والواعظات والراهبات .

من الجدير بالذكر أن حملة طرق الأبواب أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية .

البحيرة أحميها من الختان القومى للمرأة المجلس القومي للطفولة المجلس القومى للمرأة حملة طرق الابواب رفع الوعي المجتمعي فرع المجلس القومي للمرأة محافظ البحيرة

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