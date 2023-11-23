حقيقة انتحال شخص صفة رجل شرطة للنصب على آخر

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل شكوى أحد الأشخاص على موقع "فيس بوك"، بشأن قيام آخر بانتحال صفة رجل شرطة، والاستيلاء منه على مبلغ مالى مقابل إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض وإنشاء مصنع عليها.

بالفحص، تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام المشكو فى حقه باستلام مبلغ مالى من زوج شقيقته، مقيمين بالخارج "بينهما خلافات عائلية" لشراء شقة سكنية، إلا أنه قام بتحرير عقد الشقة باسم شقيقته دون علم زوجها.

وبسؤال شقيق الزوج، أيد ذلك واتهم المشكو فى حقه بالنصب على شقيقه وانتحال صفة رجل شرطة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أنكر قيامه بارتكاب واقعة انتحال الصفة، وعلل ادعاء زوج شقيقته بذلك لوجود خلافات زوجية بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.