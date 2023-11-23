تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن.

وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 471 شاحنة و 89 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 178 شاحنة و8 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع ، 293 شاحنة و81 سيارة .



ويغادر ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية ودليلة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1800 طن بضائع و141 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى كوين، أيله و آور.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 338 راكب بموانيها .

