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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

منعه من معاكسة سيدة.. تأجيل محاكمة متهم بإنهاء حياة صاحب مطعم لـ16 ديسمبر

صدى البلد

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الخميس، محاكمة تاجر أدوات منزلية لاتهامه بإنهاء حياة صاحب مطعم في البدرشين بعد منعه من معاكسة سيدة، لجلسة 16 ديسمبر؛ لرد هيئة المحكمة.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 4912 لسنة 2023 جنايات البدرشين أن المتهم "ع. ع. م"، 39 سنة، تاجر أدوات منزلية، في يوم 28 مارس الماضي بدائرة البدرشين، قام بقتل المجني عليه "ع. م"، صاحب الـ27 عامًا، وصاحب محل مشويات، عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق الروح، وذلك إثر الخلاف الواقع بينهما. 

وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض "مطواة" قاصدًا من ذلك قتله، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

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وأضافت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه، والمتهم صاحب محل أدوات منزلية "جاره" في منطقة زاوية دهشور بالبدرشين جنوب الجيزة، أثناء تعرض الثاني لإحدى السيدات التي كانت تمر بالشارع، فاستغاثت بالمجني عليه، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة أنهى خلالها المتهم حياة المجني عليه بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض داخل المحل.

كما وجهت التحقيقات للمتهم تهمة إحراز سلاح أبيض "مطواة" بغير ترخيص وبدون ضرورة مهنية أو حرفية.

محكمة جنايات جنوب الجيزة البدرشين محاكمة تاجر أدوات منزلية معاكسة سيدة جنايات البدرشين

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