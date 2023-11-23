أمن القاهرة يضبط لصين وتشكيلا عصابيا يتاجر في المواد المخدرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات.

فقد تم ضبط حارس عقار وأحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الحدائق لقيامهما بسرقة مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية – طوابع تأشيرات السفر – 2 ساعة يد – هاتف محمول – مفتاح تشغيل السيارة من داخل شقة أحد الأشخاص وتم إعادة المسروقات وضبط سيارة قاما بشرائها بالمبالغ المالية المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات .

وضبط (عامله) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، لقيامها بسرقة مبلغ مالى من داخل الشقة محل عملها بدائرة القسم ،

وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة وتم بإرشادها ضبط المبلغ المالى المستولى عليه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي مجال مكافحة المخدرات ، تم ضبط (عاطل"له معلومات جنائية") لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كيلو جرام لمخدر الآيس- كمية لمخدرى "الهيروين، البودر"- عدد من الأقراص والأمبولات المخدرة- 2 سلاح أبيض- 2 ميزان حساس).

كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهم (كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد خرطوش وطلقتين- 2 ميزان حساس- دراجة نارية "بدون لوحات").

وكذا ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد خرطوش وطلقتين) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع تم إتخاذ الإجراءات القانونية.