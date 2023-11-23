الصحة الفلسطينية تحمل الأمم المتحدة مسؤولية اعتقال الطواقم الطبية في غزة

قال المتحدث باسم صحة غزة أشرف القدرة ، اليوم الخميس، أن الأمم المتحدة تتحمل كامل المسؤولية عن اعتقال الطواقم الطبية.

وأضاف القدرة أنه قرر وقف التنسيق مع منظمة الصحة العالمية في إخلاء الجرحى والطواقم الطبية.

وأوضح المتحدث باسم الصحة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية تضغط لإخلاء المستشفى الإندونيسي بأقرب وقت.



أفاد تلفزيون فلسطين، بأن هناك 200 جريح ما زالوا محاصرين في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل قناة “الميادين” الفلسطينية في شمال غزة، في وقت سابق من اليوم، الخميس، بانتشار أشلاء الشهداء في الطابق الثاني من المستشفى الإندونيسي، حيث قام الاحتلال باختطاف عدد منها.

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت مدير أكبر مستشفى في غزة، وهو مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سليمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن هناك أطباء آخرين اعتقلوا إلى جانب مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية.

وبحسب ما ورد، تم اعتقال أبو سلمية أثناء إجلائه مع قافلة منظمة الصحة العالمية، حسبما قال طبيب طوارئ داخل مجمع الشفاء الطبي.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنه تم اعتقال مدير مستشفى الشفاء بـ غزة ونقله للتحقيق بشعبة الاستخبارات العسكرية وجهاز الشاباك.