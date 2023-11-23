مركز اللغات بجامعة حلوان يعلن عن دورة التصحيح اللغوي لتطوير مهارات الطلاب

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، عن بدء التسجيل في دورة التصحيح اللغوي باللغة العربية، بهدف تطوير مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم اللغوية.

ويقدم المركز خدماته تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ، والدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتورة أماني السيد وكيل كلية الآداب، والدكتور شادي الكردي مدير المركز.

وقال الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة إن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بتقديم مثل هذه الدورات التدريبية التي تساهم في صقل مواهب الطلاب وتشكيل وعيهم في مجالات متنوعة.

وأوضح الدكتور شادي الكردي مدير المركز أن الدورة تأتي في إطار حرص الجامعة على إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على مواكبة سوق العمل.

ودعا المركز جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالدورة للتسجيل والحجز، على أن يتم الإعلان عن موعد بدء الدورة فور اكتمال العدد.