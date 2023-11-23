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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شخصان يستوليان على 7 ملايين جنيه من شركة حكومية

الشرطة
الشرطة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة سوهاج) لإمتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما لإحدى الشركات المملوكة للدولة ، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء العقارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ ( 7 مليون جنيه ) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع.

الأموال العامة الشركات المملوكة للدولة العقارات المنشآت التجارية تأسيس الشركات شراء العقارات

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