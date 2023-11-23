شخصان يستوليان على 7 ملايين جنيه من شركة حكومية

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة سوهاج) لإمتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما لإحدى الشركات المملوكة للدولة ، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء العقارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ ( 7 مليون جنيه ) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع.