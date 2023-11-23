الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ6 ملايين جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال مهندس زراعى، مقيم بمحافظة الشرقية، لقيامه بارتكاب أفعال كسب غير مشروع أسفرت عن تكوين ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله.

وتمثلت عناصر الذمة المالية للمذكور فى “شراء العقارات والأراضى الزراعية- تأسيس الشركات - شراء السيارات”.

قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بـ6 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.