البورصة تربح 19 مليار جنيه بختام تعاملات ختام الأسبوع



اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس، اخر الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 19مليار جنيه عند مستوى 1.710 تريليون جنيه.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 25,519.49 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 30620.26 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 10862 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 5065.43 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 7444.05 نقطة.