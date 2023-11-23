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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رضوى جودة تكشف لصدى البلد عن كواليس مشاركتها في مسلسل ورق التوت

صدى البلد

كشفت الفنانة الشابة رضوي جودة عن سر انجذابها لدور نورا في مسلسل "ورق التوت"، لانة  دور حقيقي وواقعي ويجسد التجارب الحياتية.

 

حيث قالت رضوي جودة لصدى البلد "شخصيتي في ورق التوت نورا بنت بواب عماره ناس فقرا جدا وعشان أهلها مش متعلمين فبيفضلوا يخلفوا بدون حساب والفلوس اللي المفروض يخدوها عشان يعيشوا كويس مش بتكفي فبتضطر الأم إنها تشتغل وحسن أخوها الكبير اللي حلمه إنه يبقي ممثل فبيدرس ويشتغل في مدرسه التمثيل ويشتغل في العمارة وهي بتضطر إنها تشتغل في البيوت ده اللي بيخلها تتعرض لمحاوله تحرش و تعدي عليها وحياتهم كلها بتتقلب".

 

وتابعت رضوي: "  اللي حمسني للدور أنه جديد عليا وحقيقي اوي بكل التفاصيل اللي كانت مكتوبه بعيد تماماً عني فده كان تحدي بنسبالي اني اعمله و الورق ككل مش بس دوري بس واني اول مره اشتغل مع حسام علي المخرج وحقيقي دي من اكتر الحاجات الحلوه اللي حصلتلي اني اشتغلت معاه ".


وتابعت "رضوي"، إختارني للشخصية المخرج حسام علي و الكاستينج دايركتور أحمد تمام، و التجربة أسعدتني ،خاصة أنه دور حقيقي وواقعي ،و مختلف وبعيد عني تمامًا ،والمخرج طوال الوقت ساعدني أني أقدم الأفضل خلال المسلسل، فكانت تجربة مختلفة وممتعة.

 

و استطردت عن كواليس المسلسل قالت " كواليس المسلسل كانت حلوه مع كل الكرو سواء تمثيل او إخراج والمخرج حسام علي بيبقي حريص ان اللوكيشن بتاعه تبقي في روح التشجيع والمحبه بين كل الناس فكانت كواليس ممتعه جدا".

أما عن تصدر المسلسل التريند قالت إنها كانت متوقعة انه يتصدر تريند من اول ما كانت  نقرأ السناريو لانه مختلف تماماً عن ان حاجه اتقدمت قبل كده قصص حقيقية جدا وواقعيه وحبكه دراميه مختلفه بيتناقش بيها القضيه بأسلوب جديد، أضافت أما عن اصعب مشهد كان اللي نورا بتعترف بيه لحسن عن اللي حصلها.

 

مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، ثراء جبيل، محمد كيلاني، خالد أنور، اية سليم، سلوى عثمان،رضوي جودة، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على


تدور معظم أحداث المسلسل في مكان واحد ،وهو الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، في إطار درامي متشابك في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من أبطال العمل ما لم یتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفية الاجتماعیة لكل منهم، ويظهر الفنان شريف سلامة بشخصية "مروان غالب"، والذى يعود لمصر بعدما عاش خارج البلاد لفترة من الوقت، إلا أنه يكون رافضا للأوضاع التي يراها غريبة ومختلفة عما كانت عليه، و يقرر اللجوء إلى فتح الأكاديمية للتعامل مع الطلاب، ويبدأ العمل فيها كمخرج ورئيس لها.

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