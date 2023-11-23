نقيب المعلمين: تأكيد الرئيس عدم غلق معبر رفح يدحض الشائعات على دور مصر

أكد خلف الزناتي ، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، خلال مشاركته اليوم فى مؤتمر "تحيا مصر" لدعم فلسطين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التضامن والدعم المصري الكامل قيادة وشعبا، للشعب الفلسطينى فى محنته الحالية وللقضية الفلسطينية، يؤكد استمرار الدور التاريخى لمصر ، فى دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطينى فى كل الأوقات.

وأشار إلى أن تأكيد الرئيس السيسي، بعدم غلق معبر رفح من الجانب المصرى فى أى وقت ، يدحض الشائعات التى حاولت النيل من الدور المصرى المهم ، لصالح الفلسطينيين ومساندتهم فى هذا الوقت الصعب بالمساعدات الضرورية ، وإشارة الرئيس إلى أن مصر قدمت 80% من حجم المساعدات الدولية للفلسطينيين، يؤكد عظم الدور المصرى الكبير فى التخفيف عن معاناة أهالى غزة.

وأكد نقيب المعلمين ، أن احتفالية اليوم تكشف حجم الدعم الكبير على المستوى الشعبى والمجتمع المدنى بجانب مؤسسات الدولة الرسمية ، لأشقائنا الفلسطينيين ، وتقديم كل المساعدة الممكنة ، والحرص على وصول المساعدات المصرية إلى أشقائنا الفلسطينيين فى محنتهم الحالية، وتؤكد أيضا ثقل مصر دوليا ، فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى أعاد لمصر قوتها إقليميا ودوليا.

وأوضح نقيب المعلمين إلى ان الإشادات الدولية بالدور المصرى فى التوصل إلى هدنة فى الأراضى الفلسطينية وتبادل الأسرى، يؤكد حجم الجهود التى تبذلها الدولة المصرية وقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كل الجهود لإقرار السلام، ودعم القضية الفلسطينية، وأن الرئيس السيسي كانت رؤيته ثاقبة للأحداث وإعلان موقف مصر وقناعتها بإدانة قتل وترويع المدنيين ، بالإضافة إلى الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين منعا لتصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل .

وأضاف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب خلال مشاركته فى مؤتمر تحيا مصر لدعم فلسطين، أن الشعب المصرى كله يقف خلف الرئيس السيسي، إيمانا منا جميعا بحكمة القيادة السياسية فى اتخاذ أى قرار لحماية أمن مصر القومى، وتقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين سواء على مستوى المساعدات أو دعم قيام الدولة الفلسطينية كحل عادل للقضية.