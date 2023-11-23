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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتحاد الصليب والهلال الأحمر يكشف طريقة تسلم الرهائن من غزة إلى إسرائيل

صدى البلد

كشف اتحاد الصليب والهلال الأحمر، اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023، كيفية تسليم الرهائن الموجودين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد اتحاد الصليب والهلال الأحمر، اليوم الخميس، أن الصليب الأحمر سيكون له دور في صفقة الرهائن بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

وأوضح أنه سيتم نقل المحتجزين من غزة لمعبر رفح ثم إلى إسرائيل، بحسب ما أوردته فضائية "العربية".

وأبدى اتحاد الصليب والهلال الأحمر أمله في أن تساهم الهدنة بإيصال المساعدات لكافة قطاع غزة.

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس، أن وقف إطلاق النار يشمل كامل قطاع غزة شمالا وجنوبا.

وأضاف المتحدث بإسم الخارجية القطرية، في مؤتمر صحفي أن دفعة الأسرى الأولى ستتضمن النساء المسنات والأطفال، مشيرا إلى أنه يسعى لضمان أسلم الطرق في عملية تسليم الأسرى بغزة.

وأكد أن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية أنه سيتم الإفراج عن 50 من الرهائن لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مقسمين على 4 أيام، منوها إلى أن الدفعة الأولى من الرهائن الذين سيفرج عنهم تضم 13 من النساء والأطفال.

وأشار إلى أن الاتصالات انتهت مع جميع الأطراف والوسطاء وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم، لافتا إلى أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غد الجمعة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أنه خلال أيام الهدنة الأربعة سيتم جمع المعلومات عن بقية الرهائن، مبديا أمله في أن تقود هذه الهدنة الإنسانية لبدء عمل أكبر لتحقيق هدنة دائمة وسلام دائم.

وتوقع من الطرفين الالتزام ببنود الاتفاق وننظر بإيجابية عالية إلى ذلك.

اتحاد الصليب والهلال الأحمر الاحتلال الاسرائيلي المقاومة الفلسطينية قطاع غزة

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