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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وفد «هيئة الزكاة الوطنية الإندونيسية» يتبرع لإغاثة غزة

بيت الزكاة والصدقات
بيت الزكاة والصدقات

حضر اليوم الخميس، وفد «هيئة الزكاة الوطنية الإندونيسية»؛ للتبرع في بيت الزكاة والصدقات المصري لإغاثة غزة؛ حيث استقبل اللواء محمد عمرو لطفي، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، والدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي للبيت، الوفد الإندونيسي برئاسة الدكتور نور أحمد، رئيس الهيئة الوطنية للزكاة.

التبرع في بيت الزكاة والصدقات المصري لإغاثة غزة

كما شارك الدكتور مخلص حنفي، سكرتير الهيئة الوطنية للزكاة، ومحمد حسبي زينال، مدير الدراسة والتطوير للهيئة الوطنية للزكاة، وأحمد فكري، مدير التوزيع للهيئة الوطنية للزكاة، والدكتور بامبانج سوريادي، الملحق الثقافي والتربوي لسفارة إندونيسيا، ومحمد عارف رمضان، السكرتير الثاني، مسؤول القسم الإعلامي والثقافي والاجتماعي لسفارة إندونيسيا.

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جاء اللقاء على هامش لقاء الوفد الإندونيسي بفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وأبدى رغبته في التبرع لإغاثة غزة، وبحث الوفد الإندونيسي أوجه التعاون المشترك مع بيت الزكاة والصدقات المصري، واتفقا – مبدئيًّا- على التعاون الدائم لتقديم المساعدات الإغاثية لأهالي فلسطين، وذلك لحين البدء في إعادة إعمار غزة، فضلًا عن تقديم المساعدات لطلبة الأزهر من كل دول العالم لتعزيز قدرات الباحثين والمعلمين بإندونيسيا في الدراسات العربية والعلوم الشرعية.

أكد بيت الزكاة والصدقات المصري، أن المساعدات الإغاثية تصل لأهالي غزة بشكل دوري ومستمر، وأعرب عن ترحيب البيت بمشاركة الجانب الإندونيسي في تعبئة القوافل ومرافقتها للوصول إلى ميناء رفح البري لتسليم المساعدات.

أعرب اللواء محمد عمرو لطفي، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، والأستاذة الدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي للبيت، عن سعادتهما بزيارة وفد هيئة الزكاة الوطنية، مؤكدين أن الشعب الإندونيسي معروف بمساهماته وتفاعله مع قضايا الأمة الإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وبخاصة بعد العدوان الإسرائيلي على غزة، الذى أودى بحياة أكثر من 14 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن تدمير عشرات الآلاف من المنازل، مشيرين أنه سبق للطلاب الإندونيسيين الدارسين في مصر الحضور لبيت الزكاة والصدقات لتقديم تبرعات مالية لإخواننا في غزة.

كما أكدا أن بيت الزكاة والصدقات المصري على تواصل مستمر مع الإخوة الفلسطينيين؛ لمعرفة الاحتياجات الإنسانية لهم؛ لتضمينها مع القوافل التي يسيرها البيت إلى قطاع غزة، ومن هذه الاحتياجات (المستلزمات الطبية والمواد الغذائية وألبان الأطفال ومستلزمات الإيواء...)، وغيرها من الاحتياجات الأساسية التي يحتاجها الإخوة الفلسطينيين في هذه المرحلة الصعبة.

في نهاية اللقاء أعرب اللواء محمد عمرو لطفي، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، والأستاذة الدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي للبيت، عن خالص شكرهما لهيئة الزكاة الوطنية بجمهورية إندونيسيا، وللشعب الإندونيسي الشقيق على زيارة الوفد وثقته في التبرع لـ«بيت الزكاة والصدقات المصري».

أكَّد «بيت الزكاة والصدقات المصري» للوفد الإندونيسي حرص البيت على صرف أموال الزكاة والصدقات التي تُقدَّم طوعًا من الأفراد أو غيرهم، وكذلك التبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يتلقاها البيت - في مصارفها الشرعية، التي وردت في قول الله عز وجل: {‌إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلفُقَرَآءِ وَٱلمَسَٰكِينِ وَٱلعَٰمِلِينَ عَلَيهَا وَٱلمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم} [التوبة: 60].

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