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بدء الهدنة بين المقاومة وإسرائيل بهذا الموعد.. والسيسي يؤكد: مصر لم تغلق المعبر

مذيعة صدي البلد رنا
مذيعة صدي البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن  تغطية عن إعلان وزارة الخارجية القطرية رسميا بدء وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية بين إسرائيل وحماس، من المقرر أن يبدأ عند الساعة السابعة من صباح غد الجمعة. 

ويأتي هذا الإعلان كجزء من جهود أوسع لتسهيل السلام في المنطقة ويمثل خطوة محورية نحو وقف التصعيد.
 
بحسب تصريحات وزارة الخارجية القطرية، فإن وقف إطلاق النار الإنساني سيكون مصحوبا بالإفراج عن الرهائن، على أن يتم تحرير الدفعة الأولى عند الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم. 

 
كشفت الوزارة كذلك أنه من المتوقع إطلاق سراح ثلاث مجموعات إضافية من الأسرى خلال الأيام الثلاثة التالية، مما يشير إلى الالتزام بعملية تدريجية ومنظمة.
 
سيتم إطلاق سراح المجموعة الأولى من الرهائن، والتي تضم عددًا كبيرًا، في الساعة 4:00 مساءً يوم الجمعة، على أن يتم إطلاق سراحهم لاحقًا في الأيام التالية مباشرة.
 
تلقت وزارة الخارجية القطرية قوائم بأسماء المدنيين المقرر إطلاق سراحهم من حماس وإسرائيل، مؤكدة مجددا التزامها بتسهيل عودة المحتجزين بشكل غير قانوني.
 
أعربت وزارة الخارجية القطرية، في مؤتمر صحفي، عن تفاؤلها بأن وقف إطلاق النار الإنساني هذا سيمهد الطريق لاتفاق سلام أكثر ديمومة. وشددت الوزارة على التزامها بتعزيز المناخ المفضي إلى حل دائم للصراع.
 
حددت وزارة الخارجية القطرية أنه سيتم إطلاق سراح 50 رهينة إسرائيلية، وسيشمل الإفراج الأولي 13 فردًا. ومن المتوقع إجراء مناقشات إضافية حول إطلاق سراح المزيد من الرهائن في الأيام المقبلة كجزء من مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية.
 
احتفظت وزارة الخارجية القطرية بموقف حذر، وامتنعت عن الكشف عن تفاصيل تتعلق بلوجستيات نقل الرهائن، مشيرة إلى مخاوف أمنية. لكنهم أكدوا على إعطاء الأولوية لإطلاق سراح النساء والأطفال.
 
يأتي هذا الإعلان بعد جهود دبلوماسية مكثفة ويعد بمثابة شهادة على الالتزام المستمر للمجتمع الدولي بمعالجة النزاعات وحلها سعياً لتحقيق السلام والاستقرار العالميين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية أنه سيتم الإفراج عن 50 من الرهائن لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مقسمين على 4 أيام، منوها إلى أن الدفعة الأولى من الرهائن الذين سيفرج عنهم تضم 13 من النساء والأطفال.


علي جانب آخر وصل الرئيس مقر الفاعلية المصرية لدعم فلسطين وكان له العديد من التصريحات لعل من أبرزها:

تأكيده أن مصر لم تغلق معبر رفح أبدا مشيدا بالجهد المبذول من المشاركين في فعالية دعم فلسطين للتخفيف من معاناة أهل غزة.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحن حريصون من أول يوم على رفض الحصار ومجابهته بالتعامل بإطار قانون دولي وإجراءات تهدف للمساعدات.


مؤكدا أن مصر بكل فئاتها ترغب في إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إذ أنه يوجد 2.3 مليون نسمة يحتاجون إلى الغذاء والمياه والمساعدات الإغاثية

"2.3 مليون نسمة محتاجين لمياه، وكهرباء، ووقود، وعلاج، وحاجات كتير، وإحنا عازمين على تقديم كافة المساعدات الممكنة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

رنا عبدالرحمن السيسي غزة إسرائيل مصر إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس

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