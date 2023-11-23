عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يحذر من استغلال حماس للهدنة ويؤكد مواصلة حربها في قطاع غزة

صدى البلد

سلط المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلية الضوء على جوانب مختلفة من الصراع المستمر، بما في ذلك الإفراج الوشيك عن الرهائن والأهداف الاستراتيجية الأوسع.

وفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فقد تم الحصول على قائمة أولية تحتوي على أسماء النساء والأطفال الذين سيتم إطلاق سراحهم. وتم إبلاغ أهالي الدفعة الأولى من الأسرى، مما يشير إلى الخطوات الأولية نحو تنفيذ عملية التبادل المتفق عليها.

شدد المتحدث على احتمال استغلال حماس للهدنة، وحذر من احتمال قيام الحركة بنشر معلومات مضللة ومحاولات حرب نفسية. وحث المتحدث على اليقظة، وذكر أن الخطوط العريضة لاتفاق وقف إطلاق النار قابلة للتغيير، مع بذل الجهود للانتهاء من إطلاق سراح جميع المعتقلين.

فيما يتعلق بالانتشار العسكري، فقد نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته على طول خطوط وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة. وأكد المتحدث أن السيطرة على الجزء الشمالي من غزة هي المرحلة الأولى من العملية، مع وضع خطط للمراحل اللاحقة. بالإضافة إلى ذلك، كانت ردود الفعل على الهجمات القادمة من الحدود الشمالية سريعة وحاسمة.

بالنظر إلى المستقبل، أوضح المتحدث المراحل المتسلسلة للصراع، مشددًا على أن التركيز الحالي ينصب على إطلاق سراح الرهائن. ومع ذلك، يظل جيش الإحتلال الإسرائيلي مستعدًا لأية طوارئ، مع التزام واضح بالعودة إلى القتال بعد إبرام وقف إطلاق النار. وتشمل الأهداف الاستراتيجية تدمير البنية التحتية لحماس، وتحييد التهديدات المتبقية، وضمان العودة الآمنة للرهائن.

فيما يتعلق بمواقع محددة، أشار المتحدث إلى الجهود المستمرة لتفكيك البنية التحتية الإرهابية في المستشفيات، وذكر على وجه التحديد مستشفى الشفاء.

في الجبهة الشمالية، يقف الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى، وعلى استعداد للرد بحزم على أي هجمات. ومع اعترافه بسيادة لبنان، ذكر المتحدث أن تصرفات حزب الله تحمل عواقب على البلد بأكمله.

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جاهزية الجيش لأي طارئ ودعا إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية.  

الرهائن الأهداف الاستراتيجية قوات الإحتلال الاسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك السابق| من يقصد؟

مفاجأة مدوية.. صدام بين مجلس الزمالك ومعتمد جمال بسبب هذا اللاعب

نداء عاجل من كتائب القسام إلى الأردنيين

حبس الفنان محمد رمضان سنة لنشره أخبار كاذبة

عرضين من السعودية .. أحمد حسن يعلن مفاجأة بشأن نجم الأهلي

عدد كبير من الشهداء.. قوات الاحتلال تقصف مدرسة أبو حسين غربي جباليا

ترشيحاتنا

يونيسف : الأطفال يعيشون مأساة في غزة

كيا سبورتاج 2023 "كسر زيرو" .. اعرف سعرها

بأربع هجمات.. المقاومة الإسلامية تتبني استهداف قواعد عسكرية أمريكية في العراق

الإطاحة بثلاثي بينهم لاعبه المفضل.. كولر يستبعد نجوم الأهلي قبل لقاء ميدياما الغاني

ابومازن : نجدد رفضنا القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة

يونيسف مصر : المدارس تعطلت في غزة.. والتعليم أصبح رفاهية صعب تحقيقها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الذرة المحمصة اللذيذة للأطفال

اكتشاف خالد يوسف.. ممثلة تثير الجدل أمام الأهرامات

داخل الجيم.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها | شاهد

جلسة تصوير مميزة.. حنان مطاوع تبهر متابعيها بإطلالتها

فيديو

شقق بأسعار مميزة وبالتقسيط.. مبادرة جديدة من الإسكان

سيارة اصطدمت به.. تفاصيل سقوط كوبري أحمد عرابي بالمهندسين /فيديو جراف

بيع العقارات بالدولار | مبادرة حكومية للمصريين بالخارج والأجانب

بدء الهدنة بين المقاومة وإسرائيل بهذا الموعد.. والسيسي يؤكد: مصر لم تغلق المعبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

اﻟﻤﺰﻳﺪ