بقوة 130 حصان.. تويوتا تكشف عن ياريس كروس الرياضية |صور

تواصل عملاقة تصنيع السيارات اليابانية تويوتا، من تعزيز تواجدها في هذا المجال، حيث تستعد لاطلاق نسختها المحسنة من السيارة ياريس كروس، والتي تأتي باطلالة خارجية رياضية، مع حزمة من الترقيات الداخلية والخارجية والفنية ايضا.

القدرات الفنية للسيارة تويوتا ياريس كروس

تعتمد السيارة تويوتا ياريس كروس على محركها القياسي صاحب القدرات الهجينة والـ 3 اسطوانات، حيث يأتي بسعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 114 حصانا، وعزم اقصى للدوران 141 نيوتن متر، بالاضافة إلى قدرات اعلى تجهيزًا تتضمن محرك بقوة 130 حصانا، و185 نيوتن متر من عزم الدوران.

سيارة تويوتا ياريس كروس

وتعتمد جميع فئات السيارة تويوتا ياريس كروس على ناقل سرعات أوتوماتيك طراز CVT، وتتمكن الفئة عالية التجهيزات، أن تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 10.7 ثانية.

سيارة تويوتا ياريس كروس

وتضم السيارة تويوتا ياريس كروس شاشة عدادات رقمية يتراوح قياسها بين 7 و 12.3 بوصة، بالاضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، مثل نظام ابل كار بلاي واندرويد اوتو، ونظام Toyota Smart Connect، بينما تراوح قياسها بين 9 و 10.5 بوصة، بالاضافة إلى وجود عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي.

سيارة تويوتا ياريس كروس

وتحتوي تويوتا ياريس كروس على كامير، وحساسات حركة، نظام مساعد للتحذير من الاصطدام الأمامي، ونظام المساعدة لإيقاف القيادة في حالات الخطر، مثبت سرعة تكيفي، عجلات بمقاس 18 بوصة، وتصميم خارجي انيق، من فئة الكروس اوفر، وجنوط بمظهر هندسي انيق، وسبويلر خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج.