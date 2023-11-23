مشعل: لدينا ثقة كبيرة في نصر الله وهزيمة العدو لأننا أصحاب قضية

كشف الإعلامي مصطفى بكري، أن خالد مشعل، رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قد اكد في تصريحات لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه لا يعقل أن تقدم حماس مثل هذه الأفكار المنهزمة.

وقال خالد مشعل، أن شعبنا البطل ضرب وسيضرب أروع الأمثلة في الصمود والتضحية، مؤكدا أنه لدينا ثقة كبيرة في نصر الله وهزيمة العدو الصهوني لأننا أصحاب قضية .

جريمة لن تنسى

وتابع رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن العدو الصهوني على باطل ولا يستطيع المواجهة في الميدان، مؤكدا أن ما يحدث الأن في غزة هو جريمة لن تنسى أبد الدهر.