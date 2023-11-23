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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الفيوم يُكرم وكيل وزارة الري بعد ترقيته رئيسا للموارد المائية بشمال سيناء

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

كرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري، لجهده المتميز في النهوض بقطاع الري في المحافظة خلال فترة عمله، وثقة وزير الري به وتعيينه رئيساً لقطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بمحافظة شمال سيناء، متمنياً له التوفيق والسداد في عمله الجديد.

 

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه العاملون بمديرية الموارد المائية والري، بنادي محافظة الفيوم، تحت عنوان "يوم رد الجميل" وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس يونس عبدالسلام الساري نائب وزير الري ووكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم الأسبق، والمهندس محمد محمود صالح مدير عام الصرف بالفيوم، والمهندس محمد إبراهيم مدير عام ري بني سويف، والمهندس محمود السيلي مدير عام ري غرب الفيوم، وعدد كبير من قيادات مديرية الري والعاملين بقطاعي الري والصرف بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة وممثلي منظمات المجتمع المدني.

 

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة وفلسطين، ثم استعراض السيرة الذاتية للمهندس أيمن نضر وأهم أعماله وإنجازاته طوال فترة عمله بالمحافظة.

ومن جهته أكد محافظ الفيوم، أن هذا التكريم يمثل تقديراً لما قدمه المهندس أيمن نضر من عطاء طوال فترة عمله بالمحافظة دون كللٍ أو ملل، حيث تميز طوال فترة عمله، بالعمل الميداني وهدوء الأعصاب وإلمامه الكامل بكافة الأمور والمشكلات المتعلقة بقطاع الموارد المائية والري.

 

ووجه المحافظ، الشكر للمهندس أيمن نضر، تقديراً له علي جهوده المخلصة في أداء المهام والمسئوليات الملقاة على عاتقه في أثناء فترة توليه مسئولية الري بالفيوم، خاصة جهوده المبذولة في تنفيذ ومتابعة كافة مشروعات الري التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وخاصة المشروع القومي لتبطين الترع والمجاري المائية، والذي يُعد أحد المشروعات المهمة التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أهمية كبيرة لما لها من أهمية في الحفاظ على الموارد المائية.

 

وأضاف "الأنصاري" أن المهندس أيمن نضر كان مثالاً للقائد الناجح الذي يحتذى به في الرقي والجهد والإخلاص في العمل، وعمله الدؤوب على وضع حلول عاجلة للمشاكل التي كانت تخص قطاع الري، معرباً عن أمنياته بالتوفيق والسداد له في عمله القادم، مشيراً إلى أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للاحتفاء بهم والاعتراف بعطائهم، وتحفيزاً لخلفائهم للتفانى في العمل وبذل المزيد من الجهد.

 

فيما رحب نائب محافظ الفيوم، بكافة الحضور لافتاً إلي أن وجود هذا الجمع الغفير يؤكد حب الجميع للمهندس أيمن نضر، ودماثة خلقه وتواضعه في التعامل مع الجميع، مؤكداً أن المهندس أيمن نضر مشهود له بالكفاءة والإخلاص وإتقان العمل، كما أنه نموذجاً للقائد الناجح، ومثالاً للأمانة والنزاهة، متمنياً له التوفيق في عمله الجديد.

 

ومن جانبه، أعرب المهندس أيمن نضر، عن اعتزازه بتكريم محافظ الفيوم له، والذي يعكس روح الود والاحترام بين المحافظ وكافة القيادات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتي تتفاني في خدمة أبناء هذه المحافظة العريقة، متمنياً أن يكون قد استطاع تحمل تلك المسئولية والأمانة على أكمل وجه خلال الفترة التي أمضاها، معرباً عن امتنانه لكل مشاعر الحب والود التي لمسها من الجميع خلال فترة عمله.

وفي ختام الحفل، قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتسليم المهندس أيمن نضر، درع المحافظة، وشهادة تقدير، كما تسلم وكيل الوزارة الدروع التذكارية والهدايا من المشاركين بالحفل.

 

 

محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات عاجلة ومشروعات تنموية للأولى بالرعاية

 

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