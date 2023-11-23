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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد أبو بكر: مؤتمر تحيا مصر وفلسطين مشهد عربى وشعبى

خالد ابوبكر
خالد ابوبكر

علق الإعلامي خالد أبوبكر، على فعالية مؤتمر تحيا مصر وفلسطين بحضور الرئيس السيسي التى أقيمت اليوم فى إستاد القاهرة الدولي.

وقال خالد أبو بكر خلال تقديم برنامج "كل يوم" المُذاع غبر فضائية "أون"، مشهد اليوم عظيم ونحن أمام مشهد عربى وشعبى ينقل رسالة للداخل والخارج خاصة إن الرئيس السيسي أعطي شارة البدء لتوجه قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية للأخوة الفلسطينيين في قطاع غزة.

فلسطين 

وأضاف خالد أبو بكر أشار إلى أن فلسطين إذا تركها أهلها فلن يعودوا إليها أبدًا، وهذا ما اكد عليه الرئيس السيسي رفضه لتهجير الأشقاء الفلسطينيين عن أرضهم، وقال إن التهجير خط أحمر بالنسبة لمصر لن يتم السماح به أبدًا.

وتابع: الرئيس السيسي، حرص على تحية وتقدير الشباب المتطوعين لتعبئة شاحنات المساعدات للفلسطينيين، بحكم الواجب وحكم الأصول.

https://fb.watch/ovqNe7k2PQ/?mibextid=RtaFA8

استاد القاهرة الدولي الأشقاء الفلسطينيين الرئيس السيسي الشباب المتطوعين السيسي المساعدات الانسانية المساعدات للفلسطينيين

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