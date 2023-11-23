قصف عنيف.. الصحة في غزة تعلق على استهداف مستشفى الإندونيسي



أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن المستشفى الإندونيسي يتعرض لقصف عنيف في هذه الأثناء يطال المولدات الكهربائية وأجزاء كبيرة من المباني ونخشى على حياة 200 جريح وكادر طبي.

أطلقت قوات الاحتلال عشرات القنابل الفسفورية والدخانية على منطقة الصفطاوي شمال غزة.

وذكرت وكالة شهاب الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بشكل مباشر مولدات الكهرباء الرئيسية في مستشفى الأندونيسي، حيث انقطعت الكهرباء تماما في كافة أقسام المشفى.

كما سقطت إصابات في مدرسة تابعة للوكالة شرق مخيم جباليا تضم نازحين، جرّاء سقوط شظايا قذائف في محيط المدرسة

فيما تجددت الغارات على منازل في جباليا شمالي قطاع غزة والنصيرات وسط القطاع

وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات جوية مكثفة في مخيم جباليا وتل الزعتر بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف شمالي قطاع غزة

كما سقطت شظايا القصف المدفعي على أحد مراكز الإيواء شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة

وتواصلت الاستهدافات العنيفة والمتواصلة في هذه الأثناء على مخيم جباليا شمال قطاع غزة