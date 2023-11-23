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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني يلتقى إسماعيل هنية بالدوحة قبل بدء الهدنة في غزة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان اليوم الخميس، برئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اسماعيل هنية، في العاصمة القطرية الدوحة.

ويأتي لقاء عبد اللهيان وهنية، عشية دخول الهدنة المؤقتة في قطاع غزة حيز التنفيذ، المنتظر تطبيقها صباح غد الجمعة في السابعة صباحا، بتوقيت فلسطين بين فصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.

ويتواجد وزير الخارجية الإيراني بقطر، في إطار جولته الإقليمية التي زار خلالها لبنان، بحسب ما أوردته الوكالة الإيرانية.

والتقى وزير الخارجية الإيراني بنظيره القطري محمد بن عبد الرحمن، وناقشا الهدنة المؤقتة التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في غزة لمدة أربعة أيام ابتداء من صباح غد الجمعة.

ورحب وزير الخارجية الايراني بوقف إطلاق النار المؤقت في غزة، وقال وزير الخارجية خلال لقائه نظيره القطري: إذا واصل الكيان الإسرائيلي الحرب بعد هذه المرحلة من وقف إطلاق النار، فإن الوضع في المنطقة سيصبح أكثر توتراً وستكون ردود الفعل أكثر اتساعا.

وبحسب إعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، "ماجد بن محمد الأنصاري"،  فإنه سيتم وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة اعتبارًا من الساعة السابعة من صباح غد الجمعة، حسب التوقيت المحلي.

وكان وزير الخارجية الايراني ناقش في وقت سابق الوضع الحالي في غزة ووقف إطلاق النار المؤقت في بيروت مع كبار مسؤولي حماس والجهاد الإسلامي، وكذلك حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان.

وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان إسماعيل هنية حماس حركة المقاومة الإسلامية

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