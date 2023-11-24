دعاء فجر الجمعة المستجاب .. احرص عليه الآن

يستحب للمسلم الدعاء في أي وقت من الأوقات التي يريدها؛ فالله تعالى مجيب لدعاء عبده إذا دعاه في أي وقت وأي ساعة، قال تعالى: {وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ۚ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين}،وما أجمل أن يبتدأ المسلم ساعات يوم الجمعة بـ دعاء فجر الجمعة المستجاب ويدعو ربه ما تيسر له من الأدعية خاصة أدعية الصباح المأثورة عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وفي التقرير التالي نرصد لكم بعض الأدعية المقتبسة من القرآن والسنة النبوية ..

دعاء فجر الجمعة المستجاب

اللهم لك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق والساعة حق، اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء.



اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور .

اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء وذل لها كل شئ، وبجبروتك التي غلبت بها كل شئ، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعصمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي علا كل شئ، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء، يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين.

اللهم في فجر الجمعة نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية.

اللهم في فجر الجمعة أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة.

اللهم في فجر يوم الجمعة نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتزكي بها أعمالنا و تلهمنا بها رشدنا وتصلح بها أحوالنا وتذهب بها همومنا.

اللهم في فجر الجمعة زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا الله.

اللهم في فجر الجمعة أسألك بنعمتك السابغة التي أنعمت بها ‏‏علي‏، وبلائك الذي ابتليتني، وبفضلك الذي أفضلت علي أن تدخلني الجنة‏، يارب ادخلني الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب.

اللهم في فجر يوم الجمعة ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد واستجب دعائنا من غير رد.

اللهم في فجر الجمعة أسألك بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي يا ارحم الراحمين.

دعاء يوم الجمعة يريح القلب

- اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وحرمت عليهم النار وكتبت لهم الجنة ووالدينا وجميع المسلمين أمواتا وأحياء.

- اللهم اجعل يوم الجمعة ترفع به الدرجات وتضاعف لنا الحسنات واقبل منا الصوم والصلاة واسمع منا الدعاء واغفر لنا الخطايا وتجاوز عن السيئات واجعلنا من العاملين الفائزين.



- اللهم اكتب لنا اليسر وارفع عنا البلاء والوباء واغفر لنا ذنوبنا وحرم على أجسادنا النار وافتح لنا أبواب الجنة يا كريم.

- يارب اجعل فجر جمعة رمضان تفريجا لكل هم واستجابة لكل الدعاء وغفرانا لكل ذنب وهداية لكل عبد ورزقا لكل محتاج.

- اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

دعاء يوم الجمعة ساعة الاستجابة

- رب احفظ لي أهلي اللهم إني استودعتك حياتهم وصحتهم وعافيتهم.

- اللهم إني أحب زوجي يا رب بقدر حبي له أسعده واحفظه ولا ترني فيه بأسا يبكيني.

- ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما.

- اللهم اجمعنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا ومن نحب في الفردوس الأعلى من الجنة.

- ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين.

- اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبدوإياك نستعين، اللهم إني أسألك رزقا واسعا طيبا من رزقك.

- اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى.

- اللهم اجعل لنا في هذا اليوم دعوة لا‌ ترد، وافتح لنا بابا في الجنة لا‌ يسد، واحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

- اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، واسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا غيث الإيمان في القلوب ولا تمنع عنا رحمتك يا رب العالمين.

- اللهم ارزقنا صبرا جميلا وعملا صالحا، وتوفيقا من عندك، وبركة في الحال والمال والصحبة والوقت والعمل.

أدعية منوعة فجر الجمعة

﻿

{اهدنا الصراط المستقيم}.[سورة الفاتحة، آية:6]

﻿

{ربنا تقبل منا ۖ إنك أنت السميع العليم}.[سورة البقرة، آية:127]

﻿

{ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار}.[سورة البقرة، آية:201]

{ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين}.[سورة البقرة، آية:250]

﻿

{ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ۚ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ۚ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ۖ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ۚ أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين}.[سورة البقرة، آية:286]



{ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ۚ إنك أنت الوهاب}.[سورة آل عمران، آية:8]

{ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار}.[سورة آل عمران، آية:16]

{رب هب لي من لدنك ذرية طيبة ۖ إنك سميع الدعاء}.[سورة آل عمران، آية:38]

(اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي يوم لقائك نورا).[رواه شعيب الأرناؤوط ، في تخريج زاد المعاد، عن عبدالله بن عباس ، الصفحة أو الرقم:1/325، حديث صحيح.]

(اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وضلع الدين، وغلبة الرجال).[رواه البخاري ، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك ، الصفحة أو الرقم:6369، حديث صحيح.]

(اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطاياي وعمدي، وكل ذلك عندي).[رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو موسى الأشعري ، الصفحة أو الرقم:6399، حديث صحيح.]

(اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي).[رواه الألباني ، في شرح الطحاوية، عن عمار بن ياسر ، الصفحة أو الرقم:143، حديث صحيح.]

﻿

(اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفورالرحيم).[رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو بكر الصديق ، الصفحة أو الرقم:6326، حديث صحيح.]

(اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا).[رواه البخاري ، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك ، الصفحة أو الرقم:1014، حديث صحيح.]

﻿

(اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال).[رواه البخاري ، في صحيح البخاري، عن أبو هريرة ، الصفحة أو الرقم:1377، حديث صحيح.]



(اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني).[رواه النووي ، في الأذكار، عن عائشة أم المؤمنين ، الصفحة أو الرقم:247، إسناده صحيح.]



(اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد).[رواه البخاري ، في صحيح البخاري، عن كعب بن عجرة ، الصفحة أو الرقم:4797، حديث صحيح.]

﻿